

نواكشوط 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واس

أعلن مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف عن تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس

وأضاف ولد الزحاف خلال مؤتمره الصحفي اليومي حول الوضعية الوبائية في موريتانيا، أنهم اكتشفوا المصابين الجدد إثر القيام بـ 357 تحليًا مخبريًا، مشيرًا إلى تسجيل 3 حالات شفاء ليرتفع عدد المتعافين إلى 142 حالة.

ولفت النظر إلى تسجيل 10 وفيات جدد بهذا الوباء، ليصبح العدد الإجمالي للمتوفين 71 شخصًا.

//انتهى //

00:18ت م

0248



نواكشوط 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واسأعلن مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف عن تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1283 حالة مؤكدة.وأضاف ولد الزحاف خلال مؤتمره الصحفي اليومي حول الوضعية الوبائية في موريتانيا، أنهم اكتشفوا المصابين الجدد إثر القيام بـ 357 تحليًا مخبريًا، مشيرًا إلى تسجيل 3 حالات شفاء ليرتفع عدد المتعافين إلى 142 حالة.ولفت النظر إلى تسجيل 10 وفيات جدد بهذا الوباء، ليصبح العدد الإجمالي للمتوفين 71 شخصًا.//انتهى //00:18ت م0248

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / موريتانيا تسجل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.