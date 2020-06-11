شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 10 منشآت تجارية مخالفة في المدينة والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت الفرق الميدانية التابعة لأمانة منطقة المدينة المنورة، أمس، 10 منشآت تجارية، وأشعرت وغرّمت 141 منشأة أخرى بسبب مخالفة هذه المنشآت لتطبيق الاشتراطات الصحية. ويأتي ذلك ضمن الحملات والجولات المستمرة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة ‫فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بالإضافة إلى التحقق من سلامة الأغذية والمشروبات المقدمة للزبائن.

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