شكرا لقرائتكم خبر عن 3149 خدمة لنزلاء الضيافة الصحية بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

قدّم مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض 3149 خدمة لنزلاء دور الضيافة الصحية من الحالات المؤكدة والمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا ، خلال الفترة من 1 مارس وحتى نهاية مايو الماضي. وشملت تقديم الدعم والاستشارات النفسية للنزلاء للتعامل مع حالة القلق والمخاوف المصاحبة لإصابتهم بالفيروس، والعمل على رفع اللياقة النفسية لديهم، والتي تعزز بدورها اللياقة الجسدية وزيادة المناعة لدى المستفيدين، والعمل على إخراجهم من الضغوط التي تمر بهم خلال فترة الحجر الصحي.

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