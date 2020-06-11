شكرا لقرائتكم خبر عن 50 طن تمور هدية المملكة لبوركينا فاسو والان نبدء بالتفاصيل

سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 50 طنا من التمور هدية من المملكة العربية السعودية لجمهورية بوركينا فاسو. وقام بتسليم المساعدات -نيابة عن المركز- سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بوركينا فاسو الدكتور وليد بن عبدالرحمن الحمودي لوزيرة المرأة والتضامن الوطني والأسرة هيلين ماري لورنس البودو في مقر سفارة المملكة بالعاصمة واغادوغو. ووجهت الوزيرة هيلين البودو شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما يقدمانه من جهود كريمة في سبيل العمل الإنساني لإيصال المساعدات للمحتاجين في بلادها، منوهة بالعلاقات المتميزة والوطيدة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية بوركينا فاسو.

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