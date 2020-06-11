شكرا لقرائتكم خبر عن استبانة «وقائية» بمساجد تبوك والان نبدء بالتفاصيل
وقال مدير عام فرع الوزارة عبدالله السبيعي، إنه تم إعداد الاستبانة الإلكترونية، من منطلق الحرص وزيادة الرقابة، ومتابعة الإجراءات الاحترازية على المساجد، والاستفادة من الاقتراحات، مؤملًا من الجميع التعاون مع فرع الوزارة، والمشاركة في تقديم اقتراحاتهم أو ملاحظاتهم من خلال ما يشاهدونه في المساجد من إجراءات احترازية، وبروتوكولات صحية متخذة للحد من انتشار الفيروس.
وأوضح السبيعي أنه سيتم تفريغ الاستبانة والاستعانة بها لمعالجة الشكاوى، ودراسة الاقتراحات، مقدرًا مساهمة الجميع في المشاركة والتفاعل في الاستبانة.
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