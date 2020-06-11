شكرا لقرائتكم خبر عن استبانة «وقائية» بمساجد تبوك والان نبدء بالتفاصيل

أطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك، استبانة إلكترونية للاقتراحات والشكاوى حول الإجراءات الوقائية للجوامع والمساجد في المنطقة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة في مختلف مناطق المملكة؛ لتحسين مستوى الخدمة، والرفع من جودة الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا

وقال مدير عام فرع الوزارة عبدالله السبيعي، إنه تم إعداد الاستبانة الإلكترونية، من منطلق الحرص وزيادة الرقابة، ومتابعة الإجراءات الاحترازية على المساجد، والاستفادة من الاقتراحات، مؤملًا من الجميع التعاون مع فرع الوزارة، والمشاركة في تقديم اقتراحاتهم أو ملاحظاتهم من خلال ما يشاهدونه في المساجد من إجراءات احترازية، وبروتوكولات صحية متخذة للحد من انتشار الفيروس.

وأوضح السبيعي أنه سيتم تفريغ الاستبانة والاستعانة بها لمعالجة الشكاوى، ودراسة الاقتراحات، مقدرًا مساهمة الجميع في المشاركة والتفاعل في الاستبانة.