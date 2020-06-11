شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب داخلي لـ 11 ألف موظف وموظفة بالشؤون الإسلامية والان نبدء بالتفاصيل

دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ د. عبداللطيف آل الشيخ مشروع «التدريب الداخلي» عن بعد في الوزارة وفروعها، لتقديم أفضل الخِدْمات للمستفيدين، الذين يقارب عددهم 11 ألف موظفٍ وموظفة ويستمر لعام كامل.

ويستهدف المشروع الاستفادة من القدرات الإدارية والتقنية الموجودة في الوزارة والفروع، وتبادلها بين الموظفين كونها خبرات متراكمة ذات قيمة عالية داخل الوزارة والفروع، في ظل توافر البنية التحتية والتقنية العالية من قاعات تدريبية وتطبيقات تقنية للتواصل عن بعد وغيرها. ويراعي المشروع المكتسبات المتوقعة للتدريب الداخلي عن بعد وهي: الاستفادة من القدرات والخبرات الموجودة في الوزارة وفروعها، والاستفادة من التقنية والبنية التحتية المتاحة للوصول إلى جميع المسؤولين، وتبادل الخبرات العلمية، والمهارات الإدارية والتقنية، بين منسوبي الوزارة، وتطوير منظومة العمل التقني بما يتلاءم مع المتغيرات الحديثة، وتطوير وتحسين إجراءات العمل والخِدْمات المقدمة للمستفيدين، والتنسيق المستمر للعمل الميداني بين الوزارة وفروعها في المملكة.

وينفذ المشروع على ثلاث مراحل هي: تنفيذ برامج تدريبية وورش العمل موجهة لمديري الفروع ومساعديهم في مجالات الرؤية والإدارة والموارد البشرية، وتنفيذ برامج تدريبية في مجالات الإدارة، والقانون، والمالية، والتقنية، بعد عمل دراسة مسحية لتحديد الاحتياجات التدريبية، وعقد شراكات مع جهات تدريبية ذات خبرة لتنفيذ مجموعة متنوعة من البرامج المفيدة لمنسوبي الوزارة.