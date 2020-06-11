شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد و«غوتيرس» يستعرضان الأحداث الإقليمية والدولية والان نبدء بالتفاصيل

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً أمس من الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس. وجرى خلال الاتصال استعراض مجمل الأحداث التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، وجهود الأمم المتحدة بشأنها.

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