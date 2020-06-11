شكرا لقرائتكم خبر عن ضخ 5.4 مليون لتر مياه بالحديدة وميدي وعبس والان نبدء بالتفاصيل

ضخ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي الذي ينفذه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة اليمنية مليونا و260 ألف لتر من مياه الاستخدام للخزانات، ومليونا و260 ألف لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 6326 فردا خلال الفترة من 1 حتى 31 مايو 2020.

وقام المركز عبر مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، بضخ مليون و335 ألف لتر مياه صحية للخزانات، ومليون و541 ألف لتر مياه للخزانات خلال شهر مايو 2020، إضافة لنقل المخلفات ومياه الصرف الصحي من المخيمات إلى أماكن التخلص منها.