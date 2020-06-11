شكرا لقرائتكم خبر عن ضخ 5.4 مليون لتر مياه بالحديدة وميدي وعبس والان نبدء بالتفاصيل
وقام المركز عبر مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، بضخ مليون و335 ألف لتر مياه صحية للخزانات، ومليون و541 ألف لتر مياه للخزانات خلال شهر مايو 2020، إضافة لنقل المخلفات ومياه الصرف الصحي من المخيمات إلى أماكن التخلص منها.
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