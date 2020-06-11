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الأمير خالد بن سلمان يبحث أمن واستقرار المنطقة مع وزير الدفاع البريطاني

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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، اتصالا هاتفيا، أمس الأول، من وزير الدفاع في المملكة المتحدة بن والاس، جرى خلاله بحث العلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين الصديقين خصوصا في الشأن الدفاعي، والعمل المشترك بين البلدين لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب سمو نائب وزير الدفاع خلال الاتصال عن تقدير المملكة العربية للمملكة المتحدة على جهودها في التعاون بين البلدين من خلال إرسال قوات عسكرية ومنظومات دفاعية بريطانية إلى المملكة لتحقيق الأهداف المشتركة في حماية أمن المنطقة.

من جهته، أوضح وزير الدفاع البريطاني أن القوات البريطانية المتواجدة في المملكة تؤكد عمق الشراكة بين البلدين الصديقين، وتعزز التعاون لحفظ أمن المنطقة واستقرارها.

وأثنى سمو الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز خلال الاتصال على ما وصلت إليه الشراكة الإستراتيجية بين البلدين في جميع المجالات ومنها الجوانب الدفاعية، مؤكدا أهمية تعزيز هذه الشراكة في إطار الرؤية المشتركة في مواجهة كافة أشكال التهديد.

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