شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية لـ «الأمر بالمعروف»: استثمروا التقنية بتطوير التوعية والان نبدء بالتفاصيل
صحة الإنسان
وبين أن حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - يحفظهما الله- بذلت الكثير من أجل الحفاظ على صحة الإنسان، ودور المواطن والمقيم وكل من يعيش على هذه الأرض أن يكون عونا للأجهزة المعنية باتباع الإرشادات والتعليمات، والبعد عن التجمعات غير الضرورية.
برامج ومبادرات
واطلع سموه، خلال استقباله مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية فضيلة الشيخ فهد الثبيتي، بمكتب سموه بديوان الإمارة، أمس، على إيجاز عن البرامج والمبادرات التي نفذها فرع الهيئة بالتعاون مع عدد من الجهات، والحملات التوعوية التي نفذها الفرع في عدد من منصات التواصل الاجتماعي.
نشر الوعي
وأشاد سموه بما بذلته الهيئة من جهود في نشر الوعي، والاستفادة من الوسائل التقنية، داعيا لمواصلة هذه الجهود، والحرص على تطوير الرسائل التوعوية لتتناسب مع مختلف فئات المجتمع، متمنيا سموه لمنسوبي فرع الهيئة التوفيق في مهام عملهم.
توجيهات سديدة
من ناحيته، أعرب مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد الثبيتي، عن شكره لسمو أمير المنطقة على الدعم الذي يحظى به الفرع، وما استمع له من توجيهات من سمو الأمير خلال اللقاء، موضحا أن عدد المستفيدين من المناشط والبرامج التوعوية، تجاوز خمسة ملايين مستفيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مثمنا لسمو أمير الشرقية ما تفضل به سموه من توجيهات سديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير الشرقية لـ «الأمر بالمعروف»: استثمروا التقنية بتطوير التوعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.