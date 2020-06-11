شكرا لقرائتكم خبر عن 7 ميداليات و3 شهادات تقدير للمملكة بأولمبياد «باسفيك» والان نبدء بالتفاصيل

رفع مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية د. ناصر الشلعان، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بمناسبة حصول طلاب مدارس تعليم المنطقة الشرقية الموهوبين على ميداليات وشهادات تقدير في اختبار أولمبياد آسيا والمحيط الهادي «باسفيك» 2020، والذي عُقد افتراضيًا «عن بعد»، مؤكدًا أن توجيهاتهما كان لها بالغ الأثر في دعم الموهبة والإبداع.

وأعلنت النتائج من مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهوبة» الأسبوع الماضي، وشارك في الأولمبياد 337 طالبًا، يمثلون 38 دولة.

وأضاف د. الشلعان إن المملكة قفزت للمركز الخامس عشر في مسابقة «APMO»، مشيرًا إلى أن نصيب المنطقة الشرقية 4 جوائز منها ميداليتان برونزيتان، وشهادتا تقدير.

وتابع إن الطلاب سلمان المطراش، ونواف الغامدي، وأحمد بن البحراني، ومحمد الدبيسي، حصدوا ميداليات بروزنزية وشهادات تقدير، مضيفًا إن النجاحات المتلاحقة في التعليم، تأتي بعد عمليات تطويرية يقودها وزير التعليم د. حمد آل الشيخ بتخطيط محكم وآليات واضحة.