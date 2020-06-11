شكرا لقرائتكم خبر عن 7 ميداليات و3 شهادات تقدير للمملكة بأولمبياد «باسفيك» والان نبدء بالتفاصيل
وأعلنت النتائج من مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهوبة» الأسبوع الماضي، وشارك في الأولمبياد 337 طالبًا، يمثلون 38 دولة.
وأضاف د. الشلعان إن المملكة قفزت للمركز الخامس عشر في مسابقة «APMO»، مشيرًا إلى أن نصيب المنطقة الشرقية 4 جوائز منها ميداليتان برونزيتان، وشهادتا تقدير.
وتابع إن الطلاب سلمان المطراش، ونواف الغامدي، وأحمد بن البحراني، ومحمد الدبيسي، حصدوا ميداليات بروزنزية وشهادات تقدير، مضيفًا إن النجاحات المتلاحقة في التعليم، تأتي بعد عمليات تطويرية يقودها وزير التعليم د. حمد آل الشيخ بتخطيط محكم وآليات واضحة.
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