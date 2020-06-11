شكرا لقرائتكم خبر عن 20.945 مستفيدا من 20 عيادة بيطرية متنقلة والان نبدء بالتفاصيل

حظي فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، على 8 عيادات بيطرية متنقلة، ليصبح عدد العيادات المتواجدة في المنطقة الشرقية، 20 عيادة، تم توزيعها على محافظات المنطقة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري، أن عدد المستفيدين من الخدمات البيطرية عن طريق المنشآت البيطرية التابعة لفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية بجميع خدماتها ومن جميع العيادات البيطرية ومن ضمنها السيارات البيطرية المتنقلة بلغ أكثر من 20.945 مستفيدًا.

وأضاف إن فرع الوزارة رفع شعار «نخدمك في مكانك»، وأن هذه العيادات البيطرية المتنقلة تتوزع على 8 مواقع، مضيفًا إن مكتب الوزارة بمحافظة الأحساء أصبح يحتوي على 9 عيادات، والوحدة البيطرية بصلاصل على عيادتين، والقطيف عيادتين، وحفر الباطن عيادتين، وقرية العليا عيادتين، والجبيل عيادة، والدمام عيادة، ومركز السيطرة والتحكم والإنذار المبكر عن الأمراض الحيوانية على عيادة، وهذه العيادات تغطي جميع محافظات ومدن وقرى المنطقة.

وقال إن مهام العيادات تبدأ باستقبال بلاغات مربي الثروة الحيوانية وتقديم الخدمات البيطرية لرعاية مواشيهم وتشمل عمليات التحصين والعلاج والاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية، وتطبيق آليات الأمن الحيوي، وإجراء العمليات الجراحية الطارئة، ومكافحة نواقل الأمراض والتطهير والتعقيم، وحفظ الأدوية واللقاحات البيطرية، بالإضافة إلى الإرشاد البيطري من توعية وتثقيف مربي الثروة الحيوانية لرفع إنتاجيتهم وحماية حيواناتهم، كما أنها مخصصة للحالات التي يصعب نقلها للمراكز البيطرية وتتميز العيادات بسرعة الاستجابة للبلاغات.