شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق الإنسان»: تمكين المرأة مكفول في المجال القانوني والان نبدء بالتفاصيل

قالت مدير عام فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية نوال البواردي، إن أبرز أهداف برنامج التمكين القانوني للمرأة تتمثل في التوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وأيضًا تسليط الضوء على أهم وأبرز صور تمكين المرأة في المجال القانوني التي كفلتها أنظمة المملكة.

وأوضحت البواردي، خلال لقاء الثلاثاء الذي نظمته غرفة الشرقية، ممثلة بمركز سيدات الأعمال، بعنوان «التمكين القانوني للمرأة في قضايا الأحوال الشخصية»، أن الأنظمة المعمول بها في المملكة أولت أهمية كبرى للمرأة، وخصصت في كثير منها مواد تتعلق بطبيعة المرأة، من رفعها للدعوى القضائية، وحتى حصولها على الأحكام وتطبيقها، خاصة ما يتعلق منها بقضايا الأحوال الشخصية.

وأشارت إلى أن بعض المواضيع التي يترتب عليها إجراءات معينة، مثل الطلاق، تتوجب حضور الزوجين للمحكمة لحسم الأمر، والتباحث بشأن حضانة الأبناء، والنفقة، على أن يصدر سند تنفيذي بما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، وأما إذا امتنع الزوج عن الحضور أمام المحكمة لإثبات الطلاق، فللمحكمة إحضاره بالقوة الجبرية، وقد يحال للجهة المختصة لإقامة دعوى جزائية عليه.

وحول مواضيع فسخ النكاح الذي يعني الحل لارتباط الزوجية من أصله، ويكون بحكم القاضي، فلا يكون إلا بوجود سبب يوجب ذلك أو يبيحه، مشيرةً كذلك إلى الخلع، الذي يعرف بأنه تطليق الزوجة نفسها، وذلك بشرط أن تعيد ما أعطاها الزوج من مهر أو جزء منه على أن يكون الزوج دون عيوب أو دون أن تصدر منه إساءة إليها.