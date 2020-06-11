شكرا لقرائتكم خبر عن تفتيش 5958 محلا في 1200 جولة رقابية والان نبدء بالتفاصيل

كشفت أمانة المنطقة الشرقية، أن الجولات التي نفذتها الإدارة العامة لصحة البيئة في وكالة شؤون البلديات بالأمانة أسفرت عن تفتيش 5958 محلا، بواقع 1254 جولة خلال أسبوعين، و99 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة.

وأوضح وكيل الأمين لشؤون البلديات سعيد شويل، أنه تم إتلاف 2509 كيلوجرامات من المواد الصلبة، و427 لترا من المواد السائلة، فيما بلغ عدد المراقبين الصحيين الذين شاركوا في هذه الجولات 63 مراقبا صحيا، و36 مراقب أسواق، و42 طبيبا بيطريا، بالإضافة لـ 10 مساعدين للأطباء البيطريين.

وقال إنه بلغ عدد الرخص المهنية الجديدة 60 رخصة، وحصر 326 رخصة مهنية منتهية، و16 رخصة مهنية ملغاة، مضيفا أن الأمانة أصدرت خلال نفس الفترة 217 شهادة صحية جديدة، وحصرت 135 شهادة صحية منتهية، فيما رصدت 557 مخالفة، وأغلقت 58 محلا.

وأشار إلى أنه تم حصر عدد المذبوحات من الضأن 7359 رأسا، و1186 رأس ماعز، و736 رأسا من البقر، و736 رأس إبل، وإعدام 361 عضوا بشكل جزئي من المذبوحات، و27 رأسا إعداما كليا.

واستقبلت الأمانة عبر مركز البلاغات 940.329 بلاغا واردا تمت مباشرتها والبت فيها.