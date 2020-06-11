شكرا لقرائتكم خبر عن 81.4 ألف شجرة وزهرة تزين بقيق والان نبدء بالتفاصيل

أسفرت جهود بلدية محافظة بقيق لزيادة الرقعة الخضراء وتجميل المدينة، عن زراعة 400 شجرة، وأكثر من 81 ألف زهرة، خلال النصف الأول من العام الجاري 1441هـ، في العديد من الشوارع.

وأوضح رئيس بلدية المحافظة م. فارس آل عريج، أنه روعي في اختيار الأشجار عدة عوامل ومميزات، ومنها اختيار أنواع من أشجار الظل المتنوعة في الشكل وذات الطابع الجمالي في إعادة تشكيل النباتات في الجزر الوسطية والحدائق والمرافق العامة، مشيرا إلى أن البلدية تحرص على المحافظة على المظهر العام، والارتقاء المستمر بالمرافق العامة ومنظومة الشوارع، لافتا إلى تعدد أنواع الأشجار التي تمت زراعتها لتشمل أشجار النيم والجاتروفا والأكاسيا والياسمين الهندي والجهنمية والفيكس.

وأكد م. آل عريج على تكثيف أعمال التشجير والزراعة سعيا لزيادة الرقعة الخضراء وتجميل المدينة، تماشيا مع الزيادة في عدد السكان والتقدم العمراني الذي تشهده المحافظة.

وقال إن مبادرة التشجير تأتي في إطار الخطة الإستراتيجية التي تهتم بزيادة الرقعة الخضراء وتحسين المشهد البصري بما يحقق الأهداف المنشودة، مؤكدا الاستمرار بزراعة العديد من الأشجار في عدد من الشوارع والحدائق العامة، وأن العمل جار لزراعة عدة مواقع خلال الفترة القادمة.