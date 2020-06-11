شكرا لقرائتكم خبر عن أتمتة تراخيص 4 أنشطة خدمية والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، الخدمة الإلكترونية لتقديم طلب الموافقة للحصول على ترخيص للمشاريع الخدمية، والتي تنفذها الإدارة العامة للتخطيط العمراني.

ودشن الخدمة أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير أمس، والتي تتيح التقديم إلكترونيا؛ للحصول على الموافقة لترخيص 4 أنشطة من المشاريع الخدمية، وهي: «محطات الوقود، المدارس، المباني الصحية، صالات الأفراح والاستراحات»، لافتا إلى إعادة هندسة الإجراءات وأتمتة العمليات والخطوات اللازمة للموافقة على الترخيص.

وأشار المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة محمد الصفيان، إلى أن الخدمة توفر عناء الوقت والجهد، وتأتي تزامنا مع الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الأمانة لمواجهة جائحة كورونا، تماشيا مع التعليمات التي أصدرتها حكومتنا الرشيدة في هذا الشأن.

ونوه بأنه يمكن الاستفادة من الخدمة عبر تقديم الطلب إلكترونيا عبر البوابة الجغرافية للأمانة، وإرسال الطلب للمراجعة والتدقيق والتحقق من قبل المختصين بالأمانة، وفي حالة التطابق يتم إصدار محضر الموافقة المبدئية، ثم يتم إشعار صاحب الطلب برسالة نصية على الجوال.