شكرا لقرائتكم خبر عن «تطمن» تنطلق في الجبيل والان نبدء بالتفاصيل
وتستقبل «تطمن» المراجعين دون أي موعد تحت إشراف مستشفى الجبيل العام، على مدار الأسبوع وتقييمهم بإشراف الطبيب المختص كما تشهد العيادة ارتفاعا في أعداد المراجعين للاطمئنان على سلامتهم.
وتقدم العيادة الخدمات الطبية للساكنين والزائرين والمقيمين ومخالفي الإقامة في المحافظة، وفقا لدليل المركز الوطني لمكافحة الأمراض والوقاية. ويوجد مكان مجهز لإجراء الأشعة مع توافر جميع الأدوية اللازمة وما يلزم لإجراء فحص كوفيد 19.
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