شكرا لقرائتكم خبر عن «تطمن» تنطلق في الجبيل والان نبدء بالتفاصيل

افتتح مستشفى الجبيل العام عيادة «تطمن»، بمركز وسط الجبيل بهدف التسهيل على المواطنين والمقيمين ومخالفي الإقامة ممن يشعرون بأعراض فيروس كورونا للاستفادة من الخدمات التي يقدمها القطاع الصحي، ويأتي ذلك ضمن خطة وزارة الصحة لافتتاح عيادات تطمن في جميع مدن المملكة ومحافظاتها.

وتستقبل «تطمن» المراجعين دون أي موعد تحت إشراف مستشفى الجبيل العام، على مدار الأسبوع وتقييمهم بإشراف الطبيب المختص كما تشهد العيادة ارتفاعا في أعداد المراجعين للاطمئنان على سلامتهم.

وتقدم العيادة الخدمات الطبية للساكنين والزائرين والمقيمين ومخالفي الإقامة في المحافظة، وفقا لدليل المركز الوطني لمكافحة الأمراض والوقاية. ويوجد مكان مجهز لإجراء الأشعة مع توافر جميع الأدوية اللازمة وما يلزم لإجراء فحص كوفيد 19.