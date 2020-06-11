شكرا لقرائتكم خبر عن اليامي يتلقى التعازي والان نبدء بالتفاصيل

يتلقى الزميل الكاتب سالم اليامي، التعازي في وفاة ابن عمه عبدالهادي بن صالح اليامي، الذي وافته المنية أمس الأول الثلاثاء بمدينة الخبر. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. «إنا لله وإنا إليه راجعون».

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