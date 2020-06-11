شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يوجه بتعزيز التوعية وتنويع المبادرات والان نبدء بالتفاصيل

أكد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية - يحفظه الله-، أهمية العمل على تعزيز الجهود التوعوية، والحرص على تنويع البرامج والمبادرات، بما يضمن الوصول إلى مختلف فئات المجتمع، والتأثير فيهم، والاستفادة من التقنية في تعزيز مفاهيم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، بما يعزز معرفة المجتمع بهذه الإجراءات.

نشر الوعي

ونوه نائب أمير الشرقية خلال استقباله بمكتب سموه بديوان الإمارة أمس الأربعاء، مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشيخ فهد الثبيتي، بجهود فرع الهيئة، في نشر الوعي، وتحفيز المجتمع على الالتزام بالتوجيهات والإرشادات الصادرة عن الجهات المعنية، ومساهمته مع بقية القطاعات عبر البرامج والمبادرات المجتمعية، متمنيا سموه لمنسوبي الفرع التوفيق في أداء مهام عملهم.

دعم متواصل

من جهته، أعرب الشيخ الثبيتي، عن شكره باسمه وباسم منسوبي الفرع لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه - يحفظهما الله-، على دعمهما المتواصل والمستمر، لأعمال الفرع، وحرصهما على تفعيل الشراكة بين القطاعات الحكومية لتحقيق التكامل بما يخدم المجتمع.