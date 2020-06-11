شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الممرضة نجود الخيبري متأثرة بـ»كوفيد-19» والان نبدء بالتفاصيل

لحظات من الألم عاشها منسوبو القطاع الصحي في المدينة المنورة بشكل خاص، والمملكة بشكل عام، برحيل الممرضة نجود الخيبري، أحد الكوادر التمريضية من مركز العوالي بالمدينة المنورة، مساء أمس الأول، وذلك عقب إصابتها بفيروس « كورونا ».

وأوضح المتحدث الإعلامي بصحة المدينة المنورة مؤيد أبو عنق، أن الممرضة نجود الخيبري، انتقلت إلى رحمة الله تعالى بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعدما أمضت في خدمة التمريض بصحة المدينة المنورة أكثر من 18 عامًا، عملت خلالها بمركز الدويمة للرعاية الصحية الأولية ومركز صحي قباء ومركز صحي العوالي، وبعد إصابتها بالفيروس مؤخرًا، تم نقلها فورًا لمستشفى أحد العام، حيث تم تنويمها لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها، ولكن وافتها المنية مساء يوم الثلاثاء الماضي.

وقدم المتحدث الإعلامي تعازي ومواساة أسرة صحة المدينة المنورة لذوي الفقيدة، سائلين الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

من جهتها، نعت الجمعية السعودية للتمريض وجميع منسوبيها وأعضائها، الممرضة نجود خليل الخيبري، ودعت بأن يرحمها الله ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

فيما نعى زملاء وزميلات الممرضة نجود، وأشادوا بتفانيها طوال مسيرتها في العمل وشهدوا لها بإخلاصها في العمل وسمو أخلاقها، متقدمين بالعزاء لعائلتها وأن يتغمدها الله برحمته.