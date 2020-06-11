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جامعة الحدود الشمالية تعلن موعد فتح باب القبول في برامج الماجستير
متابعات الخليج 365 - الحدود الشمالية
أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الحدود الشمالية عن فتح باب القبول في برامج الماجستير (برسوم دراسية) للعام الجامعي 1441/ 1442هـ.
وأضافت الجامعة، في بيان عبر حسابها في تويتر”: “سيبدأ استقبال الطلبات اعتبارًا من يوم الأحد 22 شوال 1441هـ، وحتى يوم الخميس 4 ذو القعدة 1441هـ”.
وتابعت الجامعة أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي (https://dgs.nbu.edu.sa/page22.html).
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