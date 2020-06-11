اخبار السعوديه

جامعة الحدود الشمالية تعلن موعد فتح باب القبول في برامج الماجستير

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم جامعة الحدود الشمالية تعلن موعد فتح باب القبول في برامج الماجستير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-06-11

جامعة الحدود الشمالية تعلن موعد فتح باب القبول في برامج الماجستير

متابعات الخليج 365 - الحدود الشمالية

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الحدود الشمالية عن فتح باب القبول في برامج الماجستير (برسوم دراسية) للعام الجامعي 1441/ 1442هـ.

وأضافت الجامعة، في بيان عبر حسابها في تويتر”: “سيبدأ استقبال الطلبات اعتبارًا من يوم الأحد 22 شوال 1441هـ، وحتى يوم الخميس 4 ذو القعدة 1441هـ”.

Advertisements

وتابعت الجامعة أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي (https://dgs.nbu.edu.sa/page22.html).



تابع جديد أخبار فيروس covid19
تابعنا على

30310ceb8e.jpg

تواصل معنا على

a33c026302.jpg

شارك الخبر





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جامعة الحدود الشمالية تعلن موعد فتح باب القبول في برامج الماجستير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا