فيديو.. أسرة المؤذن المتوفى بالرياض تروي كيف كان شعوره بعد فتح المساجد

2020-06-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت أسرة مؤذن مسجد صالح الفريجة بحي النظيم في مدينة الرياض، الشيخ سالم العنزي (70 عامًا)، عن بعض مآثره وتعلقه بالأذان، وكيف كان شعوره بعد قرار إعادة فتح المساجد وعودة صلوات الجماعة.

وقال نايف العنزي نجل الفقيد في لقاء مع قناة “mbc”: إن والده كان فرحًا جدًّا بقرار عودة صلاة الجماعة، وصلى أول فجر بعد قرار السماح، ومنذ ذلك اليوم بدأ يشعر بارتفاع درجة الحرارة.

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وتابع: “ذهبنا بوالدي للمستشفى وأجرى المسحة الطبية وكانت نتيجته إيجابية”.

وأضاف أن والده كان يحب الأذان وفرح كثيرًا بإعادة فتح المساجد، حتى إنه طلب من ابنته تصويره وهو يؤذن من شدة الفرحة.



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