الصحة تصحح معلومة متداولة حول الكمامة وفيروس كورونا

2020-06-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة الصحة أن الالتزام بلبس الكمامة القماشية يحمينا- بمشيئة الله- في الأماكن العامة، مع ترك مسافة مترين بيننا وبين الآخرين.

وقالت وزارة الصحة، في إنفوجرافيك توعوي عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “يقولون إن الكمامة القماشية لا تعطي الحماية الكافية من الفيروسات والبكتيريا وغيرها!”.

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وأضافت: “أن المعلومة غير دقيقة، التزامنا جميعًا بلبس الكمامة القماشية يوفر الحماية المطلوبة في الأماكن العامة، مع الالتزام بترك مسافة مترين بيننا وبين الآخرين”.

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