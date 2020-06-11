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الصحة تصحح معلومة متداولة حول الكمامة وفيروس كورونا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت وزارة الصحة أن الالتزام بلبس الكمامة القماشية يحمينا- بمشيئة الله- في الأماكن العامة، مع ترك مسافة مترين بيننا وبين الآخرين.
وقالت وزارة الصحة، في إنفوجرافيك توعوي عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “يقولون إن الكمامة القماشية لا تعطي الحماية الكافية من الفيروسات والبكتيريا وغيرها!”.
وأضافت: “أن المعلومة غير دقيقة، التزامنا جميعًا بلبس الكمامة القماشية يوفر الحماية المطلوبة في الأماكن العامة، مع الالتزام بترك مسافة مترين بيننا وبين الآخرين”.
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