2020-06-11

بالفيديو.. كيف تغرّد بتغريدة فيها صوتك في تويتر؟

متابعات الخليج 365 - متابعة

نشر عبدالعزيز الحمادي، المتخصص في الشأن التقني، مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، أوضح من خلاله كيفية التغريد بصوت المستخدم في “تويتر”.

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وقال الحمادي: “تتوفر ميزة مفيدة للبعض، وهي أن تغرّد تغريدة صوتية فقط في تويتر، بحيث المتابعين يسمعون ما تسجله لهم بطريقة مباشرة عبر التغريدة”.

ونشر الحمادي مقطع فيديو يوضح طريقة تفعيل هذه الميزة كما يلي:

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