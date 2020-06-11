2020-06-11

الأرصاد تتوقع أمطارًا رعدية وغبارًا يعيق الرؤية بعدة مناطق

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الخميس، تقلبات جوية بعدة مناطق.

وتشمل الحالة الجوية، تكوّن سحب رعدية ممطرة ومصحوبة برياح سطحية نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة، بمشيئة الله.

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كما توقعت الأرصاد رياحًا سطحية مثيرة للأتربة والغبار، قد تنشط على الأجزاء الداخلية من الساحل الغربي وأجزاء من شمال المملكة.

وأضافت في توقعاتها أن الدمام ستسجل أعلى درجة حرارة في مناطق المملكة، بـ46 درجة مئوية، فيما تسجل أبها أدنى درجات الحرارة، والتي تصل إلى 19 درجة مئوية.



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