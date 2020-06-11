، "الوزراء" يعين العروي ممثلاً بمجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ،

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محمد بن مسعود - الدمام - صدر قرار مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الثلاثاء الماضي عبر الاتصال المرئي، بتعيين مراد بن علي العروي ممثلاً من مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، في مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وبهذه المناسبة، رفع العروي أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين على الثقة الملكية الكريمة معربًا عن اعتزازه بهذه الثقة وأنها ستكون بعون الله تعالى وتوفيقه حافزًا لتقديم المزيد من البذل والعطاء للمساهمة في رقي ورفعة وتقدم وطننا الغالي.
يُذكر أن مراد العروي الذي يتولى حاليًا رئاسة مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة ينبع يعد واحدًا من الكوادر الشابة الطموحة التي تحظى بخبرات واسعة من خلال جهوده المتواصلة، حيث أثبت من خلال رئاسته للجنة شباب الأعمال قدرته على العطاء والابتكار والبحث عن المشروعات المميزة الريادية لخدمة شباب وشابات الوطن والتي تم تنفيذها على أرض الواقع، بالإضافة إلى حرصه على جذب مشروعات الاستثمار والمستثمرين لمحافظة ينبع حظي خلالها بإشادة أمير منطقة المدينة المنورة ونائبه ضمن دعمهما المتواصل لأبناء الوطن بجميع المجالات.
"الوزراء" يعين العروي ممثلاً بمجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-11
صدر قرار مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الثلاثاء الماضي عبر الاتصال المرئي، بتعيين مراد بن علي العروي ممثلاً من مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، في مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وبهذه المناسبة، رفع العروي أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين على الثقة الملكية الكريمة معربًا عن اعتزازه بهذه الثقة وأنها ستكون بعون الله تعالى وتوفيقه حافزًا لتقديم المزيد من البذل والعطاء للمساهمة في رقي ورفعة وتقدم وطننا الغالي.
يُذكر أن مراد العروي الذي يتولى حاليًا رئاسة مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة ينبع يعد واحدًا من الكوادر الشابة الطموحة التي تحظى بخبرات واسعة من خلال جهوده المتواصلة، حيث أثبت من خلال رئاسته للجنة شباب الأعمال قدرته على العطاء والابتكار والبحث عن المشروعات المميزة الريادية لخدمة شباب وشابات الوطن والتي تم تنفيذها على أرض الواقع، بالإضافة إلى حرصه على جذب مشروعات الاستثمار والمستثمرين لمحافظة ينبع حظي خلالها بإشادة أمير منطقة المدينة المنورة ونائبه ضمن دعمهما المتواصل لأبناء الوطن بجميع المجالات.
11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
01:34 AM
صدر قرار مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الثلاثاء الماضي عبر الاتصال المرئي، بتعيين مراد بن علي العروي ممثلاً من مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، في مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وبهذه المناسبة، رفع العروي أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين على الثقة الملكية الكريمة معربًا عن اعتزازه بهذه الثقة وأنها ستكون بعون الله تعالى وتوفيقه حافزًا لتقديم المزيد من البذل والعطاء للمساهمة في رقي ورفعة وتقدم وطننا الغالي.
يُذكر أن مراد العروي الذي يتولى حاليًا رئاسة مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة ينبع يعد واحدًا من الكوادر الشابة الطموحة التي تحظى بخبرات واسعة من خلال جهوده المتواصلة، حيث أثبت من خلال رئاسته للجنة شباب الأعمال قدرته على العطاء والابتكار والبحث عن المشروعات المميزة الريادية لخدمة شباب وشابات الوطن والتي تم تنفيذها على أرض الواقع، بالإضافة إلى حرصه على جذب مشروعات الاستثمار والمستثمرين لمحافظة ينبع حظي خلالها بإشادة أمير منطقة المدينة المنورة ونائبه ضمن دعمهما المتواصل لأبناء الوطن بجميع المجالات.
، "الوزراء" يعين العروي ممثلاً بمجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ،
المصدر : الخليج 365
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