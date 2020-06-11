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تصوير: ماجد عسيري
تمكنت أمانة الطائف ممثلة في بلدية شرق بمساندة من شرطة الطائف من كشف أحد المواقع مخصص للسكن تم تحويله إلى معمل لصنع الكمامات ويفتقر لاشتراطات البلدية يديره عمالة وافدة.
وضبطت إحدى الفرق التابعة لبلدية شرق التابعة لأمانة الطائف، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية؛ معمل كمامات يديره عمالة وافدة من الجنسية البنجلاديشية، به معدات الخياطة، بسكن تم تحويله للمعمل، ويفتقر للاشتراطات البلدية وغير مرخص من الجهات المعنية.
وتم إحالة القضية للجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.
شاهد.. ضبط معملاً لصنع الكمامات يفتقر للاشتراطات البلدية بالطائف
تصوير: ماجد عسيري
تمكنت أمانة الطائف ممثلة في بلدية شرق بمساندة من شرطة الطائف من كشف أحد المواقع مخصص للسكن تم تحويله إلى معمل لصنع الكمامات ويفتقر لاشتراطات البلدية يديره عمالة وافدة.
وضبطت إحدى الفرق التابعة لبلدية شرق التابعة لأمانة الطائف، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية؛ معمل كمامات يديره عمالة وافدة من الجنسية البنجلاديشية، به معدات الخياطة، بسكن تم تحويله للمعمل، ويفتقر للاشتراطات البلدية وغير مرخص من الجهات المعنية.
وتم إحالة القضية للجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.
11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
01:32 AM
تديره عمالة من الجنسية البنجلاديشية وغير مرخص من الجهات المعنية
تصوير: ماجد عسيري
تمكنت أمانة الطائف ممثلة في بلدية شرق بمساندة من شرطة الطائف من كشف أحد المواقع مخصص للسكن تم تحويله إلى معمل لصنع الكمامات ويفتقر لاشتراطات البلدية يديره عمالة وافدة.
وضبطت إحدى الفرق التابعة لبلدية شرق التابعة لأمانة الطائف، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية؛ معمل كمامات يديره عمالة وافدة من الجنسية البنجلاديشية، به معدات الخياطة، بسكن تم تحويله للمعمل، ويفتقر للاشتراطات البلدية وغير مرخص من الجهات المعنية.
وتم إحالة القضية للجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.
، شاهد.. ضبط معملاً لصنع الكمامات يفتقر للاشتراطات البلدية بالطائف ،
المصدر : الخليج 365
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