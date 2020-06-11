شكرا لمتابعة خبر عن محامي خالد الدوسري يكشف عن مفاجأة مرتقبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف محامي المواطن المعتقل في أمريكا خالد الدوسري، أنه يمتلك وثيقة تثبت كذب الادعاءات الأمريكية بحق موكله المسجون منذ 2011 بتهمة السعي لحيازة أسلحة دمار شامل.

وقال المحامي سعود متعب بن قويد، أمس الأربعاء: " أحبتي، غداً بإذن الله سوف ننشر وثيقة رسمية أمريكية تم الحصول عليها مؤخراً ويجرى ترجمتها للعربية تثبت كذب الادعاءات الأمريكية ضد المعتقل خالد الدوسري ".

ولم يكشف بن قويد تفاصيلا عن تلك الوثيقة، لكنها أعادت الأمل لكثير من المتعاطفين مع قضية الدوسري.