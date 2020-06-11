شكرا لمتابعة خبر عن السبب وراء إغلاق وتغريم 151 منشأة في المدينة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

قررت الفرق الرقابية بمنطقة المدينة المنورة، إغلاق 10 منشآت تجارية، كما وقّعت غرامات ضد أصحاب 141 مُنشأة مخالفة، لعدم تطبيق إجراءات مواجهة انتشار كورونا

وأوضحت أمانة المدينة في بيان لها:" أغلقت الفرق الرقابية والبلديات، اليوم الأربعاء 10 منشآت تجارية، كما أشعرت وغرّمت 141 منشأة مخالفة ".

وأشارت إلى أن عدم تطبيق الاشتراطات الصحية والتباعد الاجتماعي بين العملاء، مما يخالف الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.