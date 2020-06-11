جامعة الحدود الشمالية تفتح باب القبول في برامج الدراسات العليا

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الرياض - علي القحطاني - الحدود الشمالية (صدى): أعلنت جامعة الحدود الشمالية عن فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا (برسوم دراسية) 1442هـ البرامج: - ماجستير العلوم في الفيزياء - ماجستير آداب تقنيات التعليم - ماجستير آداب اللغة العربية - ماجستير آداب مناهج وطرق التدريس. أعلنت جامعة الحدود الشمالية عن فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا (برسوم دراسية) 1442هـ البرامج: - ماجستير العلوم في الفيزياء - ماجستير آداب تقنيات التعليم - ماجستير آداب اللغة العربية - ماجستير آداب مناهج وطرق التدريس. وأوضحت الجامعة أن التقديم يبدأ يوم الأحد بتاريخ 22/10/1441 وينتهي التقديم يوم الخميس الموافق 4/11/1441. وأشارت الجامعة إلى أن طريقة التسجيل ستكون من خلال الرابط التالي:

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