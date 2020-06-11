شكرا لمتابعة خبر عن بلدية بيشة تغلق المسلخ احترازيًا بعد انتشار مقطع الحشرات (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

أغلقت بلدية بيشة المسلخ احترازيًا بعد ورود بلاغ بوجود حشرات، وجاء ذلك بعد انتشار مقطع فيديو لوجود حشرات بشكل كبير.

وبدا في المقطع غياب النظافة والعناية والاهتمام من العاملين بالمسلخ، حيث دعا موثِّق المقطع الجهات المعنية التحقق من الأمر، ومحاسبة الجهة المسؤولة عن المسلخ، وإيجاد الحلول.

Advertisements

وعلى الفور، وقف فريق من صحة البيئة على المسلخ فور استلامها البلاغ، بالإضافة إلى وجود قصور في عملية مكافحة الآفات والحشرات في التمديدات الداخلية للصرف.

واتضح أنه تم إغلاق المسلخ احترازيًّا، وتطبيق الغرامات والجزاءات بحقه، وتكليف المشغل بالتعاقد مع إحدى الشركات المختصة بمكافحة الحشرات.