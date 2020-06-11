شكرا لمتابعة خبر عن أمانة المدينة المنورة تُغلق 10 منشآت تجارية لعدم تطبيقها الإجراءات الاحترازية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):أغلقت الفرق الميدانية التابعة لأمانة منطقة المدينة المنورة اليوم 10 منشآت تجارية، وأشعرت وغرّمت 141 منشأة أخرى بسبب مخالفة هذه المنشآت لتطبيق الاشتراطات الصحية .
ويأتي ذلك ضمن الحملات والجولات المستمرة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بالإضافة إلى التحقق من سلامة الأغذية والمشروبات المقدمة للزبائن.
وأهابت أمانة المنطقة بعموم المواطنين والمقيمين للاتصال بمركز الطوارئ الموحد على الرقم 940 أو عبر تطبيق "بلدي 940 " المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية في حال وجود ملاحظة أو مخالفة بلدية للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.
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