شكرا لمتابعة خبر عن آل الشيخ يزيح الستار عن إحصائية جديدة للمساجد المغلقة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف آل الشيخ، عن ارتفاع عدد المساجد التي تم إغلاقها احترازياً من 71 إلى 89 مسجداً في جميع مناطق المملكة، بعد تسجيل إصابات كورونا في 18 مسجداً خلال ليلتين.

وأبان آل الشيخ خلال مداخلة هاتفية عبر قناة " العربية "، أن مدينة الرياض هي الأكثر في إغلاق المساجد، كما توقع إعادة فتح هذه المساجد بعد 5 أيام من تعقيمها وتنظيفها.

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وأعرب آل الشيخ عن أسفه الشديد، مضيفا:" أتمنى من جميع المصلين الذين يرتادون بيوت الله أن يحرصوا على أنفسهم، ويطبقوا جميع الاحترازات الوقائية، مشيداً بمساجد كثيرة ومصلون كثر تطبق هذه الاحترازات ويُشكرون عليها ".

وانتقد وزير الشؤون الإسلامية المصلين بسبب تزاحمهم على أبواب بعض المساجد عند الدخول والخروج، وعدم التزامهم بالتباعد الاجتماعي.