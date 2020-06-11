وزير الصحة : بكل شفافية وإن كانت مؤلمة … التفاصيل

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ذكّرت قناة السعودية، مشاهديها ماقاله وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة عن عدم تعامل البعض مع وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالجدية الكافية.

وكان الربيعة قد قال إنه بكل شفافية وإن كانت مؤلمة، للأسف، فإن البعض من أفراد المجتمع لم يطبقوا شعار “كلنا مسؤول” ولم يأخذوا التعامل مع خطورة الوباء بالجدية الكافية، وهؤلاء لم يلتزموا بما يصدر من تحذيرات تشدد على خطورة المخالطة والتجمعات.

حيث سجلت العاصمة الرياض خلال الأيام القليلة الماضية أرقاما قياسية في عدد الإصابات بالفيروس، فيما تؤكد وزارة الصحة على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من الفيروس.

وأضافت أن هناك شرائح في المجتمع لم تحسن فهم رسالة العودة التدريجية التي بدأت في 8 شوال الجاري بعد إغلاق استمر شهورا، وتعاملوا مع الوضع بشكل مختلف وطريقة غير مسؤولة وكأن شيئا لم يكن وكأن الجائحة ذهبت إلى غير رجعة.