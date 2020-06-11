«الحصيني» يحدد مواعيد بواكير التمور في عدد من مناطق المملكة

توقع الفلكي السعودي عبدالعزيز الحصيني، مواعيد ظهور بواكير التمر في عدد من مناطق المملكة.

وقال «الحصيني»: إن وقت ظهور بواكير الرطب -الخراف- في محافظة الإحساء مثل الطيار والغر (والبشرى)، وهو الاسم العام لأنواع الرطب والتي تباع مبكرًا أن يكون في الثلث الأول من شهر ذي القعدة 1441هـ.

Advertisements

‏كما توقع الفلكي السعودي أن يكون وقت جني الرطب في المدينة بعدها بأسبوع، وفي مقدمتها «روثانة» و«ربيعة» وغيرها من التمور، ومتوقع أن يكون بواكير الرطب الخراف في المدينة النبوية في الثلث الثاني من شهر ذي القعدة 1441هـ.

أما المنطقة الوسطى فمتوقع ظهور بواكير الرطب فيها أواخر شهر ذي القعدة وأوائل شهر ذي الحجة 1441هـ، مبينًا أن موجات الحر مهمة لنضج الرطب أو الخراف.

اقرأ أيضًا: