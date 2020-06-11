

أنهت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن تسجيل هويتها الجديدة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، في خطوة مهمة تهدف إلى حماية حقوق العمل بها، واعتمادها بشكل رسمي وتحت مظلة رسمية، من خلال تسجيل شعار الجامعة كعلامة تجارية خاصة، لحمايتها من التقليد والتشابه والاستخدام غير المصرح به. كما أن تسجيل الشعار يكفل للجامعة الانتفاع به أو التصريح للغير بالانتفاع به، مقابل اشتراطات واتفاقيات قانونية، إضافة إلى القيمة المضافة للجامعة، كون شعارها علامة مسجلة، مما يحقق الثقة لدى منسوبيها والمتعاملين معها والمستفيدين منها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جامعة نورة تنهي إجراءات الهوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.