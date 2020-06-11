تراضي العدل تسجل 44 ألف صلح عن بعد

كشفت وزارة العدل تسجيل 44207 تراضٍ، وذلك عبر منصة «تراضي»، وكانت عدد الطلبات التي استقبلت 207476 طلبا، بينما كان عدد المصلحين 370 مصلحا.

إطلاق المنصة

أوضحت الوزارة أن إطلاق منصة «تراضي» عن بُعد جاءت لتواصل مع المستفيدين والمصلحين في كل المكاتب التابعة بالمحاكم، وذلك حرصاً على سلامة المستفيدين. وسيتم عقد لقاءات الصلح عبر خدمة الصلح عن بُعد لحل النزاعات، والتي تمكن المستفيد من الحصول على وثيقة صلح تعد سندا تنفيذيا.

تفعيل المصالحة

منصة إلكترونية تهدف إلى تفعيل المصالحة بوزارة العدل، وتمكين أطراف الدعوى ومصلحي وزارة العدل والمصلحين المسجلين من الالتقاء الواقعي أو الافتراضي، وممارسة عملية المصالحة للتوصل إلى حل يرتضيه أطراف النزاع، عبر إجراءات مؤتمتة بالكامل، من بداية تقديم طلب المصالحة حتى نهايته

وثائق الصلح

وثائق الصلح الصادرة من منصة «تراضي» تعدّ سندات تنفيذية بعد اعتمادها رقميّا من الأطراف، ثم من مركزالمصالحة، وذلك عن طريق تمكينك من عقد جلسات مصالحة افتراضية انفرادية، وفق أفضل الممارسات العالمية، وتمكّن -أيضا- من تداول عملية المصالحة عن بُعد بإجراءات رقمية بالكامل، مما يسهل مداولة النزاع واختصار مدة إنهائه، ليمكن المتنازعين الوصول إليك بعد تقديم طلب المصالحة بشكل مباشر عبر المنصة بدون محاكم.

مهمة المنصة

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إنهاء النزاع في زمن قياسي برضا جميع الأطراف، دون الحاجة إلى حضورهم بعد أتمتة الإجراءات من بداية تقديم الدعوى وحتى الانتهاء بوثيقة الصلح، لتعزيز السرية في جلسات المصالحة، وتحديد الخلافات بين الأطراف، والتوصل إلى تسوية مرضية لهم، وتسجيل وثيقة صلح ملزمة لجميع الأطراف.

منصة «تراضي»

01 تواصل مع المستفيدين والمصلحين في كل المكاتب التابعة بالمحاكم

02 تمكين أطراف الدعوى والمصلحين من الالتقاء الواقعي أو الافتراضي

03 تمكّن من تداول عملية المصالحة عن بُعد بإجراءات رقمية بالكامل

04 يقدم المصلح إجراءات عملية التراضي ويعطي المصلح كل طرف الوقت لإبداء رأيه

05 إجراء جلسات منفردة لحل النزاع بمشاركة الأطراف