229 شجرة نادرة ومعمرة في عسير تخضع لحماية البيئة

حصر وتصنيف
أوضحت الوزارة أن الحصر والتصنيف أظهر وجود نحو 163 شجرة معمرة توزعت ملكيتها بين العامة والخاصة تحتاج إلى حماية، بينما حوالي 66 شجرة لا تحتاج إلى حماية وبعضها يصعب الوصول إليها. وأشارت الوزارة إلى أن أنواع الأشجار التي تم حصرها شملت: الحمر (التمر الهندي)، وظهيان، والجميز، والأثب، والسدر، والعدنة، والتالقة، والصومل، والجوز (القعقع)، والغرب، والرقاعة، واللبخ، والإبراة، وتوزعت هذه الأنواع في محافظة رجال ألمع، ومحافظة النماص، ومحافظة ظهران الجنوب، ومحافظة الحرجة، ومحافظة تنومة، ومحافظة محايل، ومركز الحبيل، ومركز حسوة، ومركز روام، ومركز الغايل، مركز الفرشة، ومركز الجوة، ومركز سبت بني بشر، ومركز الشعف، ومركز باشوت، ومركز الشفاء.
أودية وسواحل
تشتهر منطقة عسير عن غيرها من مناطق المملكة، بانتشار الأشجار النادرة والمعمرة في أوديتها وسواحلها، حيث تعمل فروع ومكاتب الوزارة على حمايتها والمحافظة عليها من الممارسات الخاطئة التي تتعرض لها من قبل الأفراد والجهات الرسمية والخاصة، بالإضافة إلى نشر التوعية بين شرائح المجتمع المختلفة، والعمل على إعادة تأهيل المواقع المتدهورة بيئيا، وأقرت الوزارة العديد من الأنظمة لملاحقة ومعاقبة المعتدين على الغطاء النباتي، فيما رصدت «دوت الخليج» العديد من هذه الأشجار في أغلب محافظات وقرى المنطقة، والتي تضفي جمالا على المكان، وتجذب الزوار والسائحين، فيما ظهر على العديد من الأشجار تقادم الزمن وبعضها تهاوى من القدم والضخامة.
الأشجار المعمرة
الحمر (التمر الهندي)
ظهيان
الجميز
الأثب
السدر
العدنة
التالقة
الصومل
الجوز (القعقع)
الغرب
الرقاعة
اللبخ
الإبراة
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