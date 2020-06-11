وفعّلت الجمعية خلال هذه المبادرات استخدام برامج التواصل عن بُعد، إذ تعمل المبادرات على تحفيز المواهب، خلال تطبيق بعض الأفكار المطروحة.
وأوضح مستشار التواصل الإستراتيجي بجمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة محمد بيومي، أن مبادرات الجمعية تركز على إشغال الأهالي بما يعود بالفائدة عليهم اجتماعيا، وينمي مهاراتهم الفنية، ويزيد التفاعل البنّاء بين أفراد الأسرة الواحدة، إضافة إلى غرس وتعزيز القيم الإسلامية والأخلاقية للأطفال، وتنمية مهاراتهم الإبداعية، مشيرا إلى أن المبادرات تعمل على تنمية روح القراءة وتطوير مهارات الاستماع، وحب التعلم وسرعة البديهة، وكيفيه اتباع نمط صحي في الغذاء والحياة.
كانت هذه تفاصيل خبر 29 مبادرة صيفية بمراكز الأحياء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.