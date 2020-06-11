29 مبادرة صيفية بمراكز الأحياء

أطلقت جمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة 29 مبادرة خلال فترة الصيف لهذا العام، تحت شعار «صيفنا إبداع»، وتستهدف 27580 مستفيدا ومستفيدة بمشاركة 177 متطوعا ومتطوعة، قدموا ما يقارب 2802 ساعة تطوعية.

وفعّلت الجمعية خلال هذه المبادرات استخدام برامج التواصل عن بُعد، إذ تعمل المبادرات على تحفيز المواهب، خلال تطبيق بعض الأفكار المطروحة.

وأوضح مستشار التواصل الإستراتيجي بجمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة محمد بيومي، أن مبادرات الجمعية تركز على إشغال الأهالي بما يعود بالفائدة عليهم اجتماعيا، وينمي مهاراتهم الفنية، ويزيد التفاعل البنّاء بين أفراد الأسرة الواحدة، إضافة إلى غرس وتعزيز القيم الإسلامية والأخلاقية للأطفال، وتنمية مهاراتهم الإبداعية، مشيرا إلى أن المبادرات تعمل على تنمية روح القراءة وتطوير مهارات الاستماع، وحب التعلم وسرعة البديهة، وكيفيه اتباع نمط صحي في الغذاء والحياة.