جازان الأعلى في البلاغات الإسعافية بـ 301 %

نسبة تغير
أظهر الإحصاء أن إجمالي البلاغات خلال الشهر الماضي بلغ 118393 بزيادة 43217 بلاغا، بينمت العام الماضي بلغ 75176 بلاغاً، وتصدرت منطقة جازان باقي المناطق بتسجيلها النسبة الأعلى ارتفاعا للبلاغات الإسعافية
بـ301% مقارنة بالفترة، وجاءت الباحة ثانياً بـ284.5%، وحلّت الجوف ثالثا بنسبة ارتفاع 282.8%، ثم نجران بنسبة ارتفاع بلغ 201.3%، وعسير بنسبة تغير عن العام الماضي بلغ 168.3%.
عمل تطوعي
حول الآلية التي عملت بها فِرق الهلال الأحمر في مواجهة الارتفاعات المسجلة، أكد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير محمد حسن الشهري لـ«دوت الخليج»، أن الإدارة وضعت خططا استباقية لتوفير الخدمات الإسعافية في كل المنطقة ومحافظاتها. وقال الشهري، اتخذت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير عدد من إجراءات وتدابير تتطلبها ظروف المرحلة الحالية، وذلك بتأجيل الإجازات لكل المسعفين والفرق الميدانية، وتفعيل العمل التطوعي للمسعفين لتشكيل فرق إسعافية خارج أوقات عملهم، لدعم المراكز الإسعافية التي يكثر عليها طلب الخدمة الإسعافية، إضافة إلى دعم غرفة العمليات والتحكم بالمنطقة بعدد من المتطوعين من داخل الهيئة، يعملون خارج وقت أعمالهم الأساسية
إجمالي البلاغات الإسعافية
118393 مايو 2020
75176 مايو 2019
57.4 % نسبة الارتفاع
المناطق الأعلى ارتفاعا
جازان
6217 مايو 2020
1550 مايو 2019
301 % نسبة الارتفاع
الباحة
3038 مايو 2020
790 مايو 2019
284.5 % نسبة الارتفاع
الجوف
2339 مايو 2020
611 مايو 2019
282.8 % نسبة الارتفاع
نجران
1820 مايو 2020
604 مايو 2019
201.3 % نسبة الارتفاع
عسير
9117 مايو 2020
3397 مايو 2019
168.3 % نسبة الارتفاع
الشرقية
13107 مايو 2020
5788 مايو 2019
126.4 % نسبة الارتفاع
القصيم
4944 مايو 2020
2188 مايو 2019
125.9 % نسبة الارتفاع
حائل
2292 مايو 2020
1025 مايو 2019
123.6 % نسبة الارتفاع
الحدود الشمالية
1109 مايو 2020
496 مايو 2019
123.5 % نسبة الارتفاع
الرياض
25680 مايو 2020
12818 مايو 2019
100.3 % نسبة الارتفاع
تبوك
2457 مايو 2020
1518 مايو 2019
61.8 % نسبة الارتفاع
المدينة المنورة
8318 مايو 2020
7833 مايو 2019
6.1 % نسبة الارتفاع
مكة المكرمة
37955 مايو 2020
36558 مايو 2019
3.8 % نسبة الارتفاع
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