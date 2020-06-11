جازان الأعلى في البلاغات الإسعافية بـ 301 %

لهيئة الهلال الأحمر السعودي، أن غرف العمليات التابعة لها بمناطق المملكة الـ13، سجلت ارتفاعا في البلاغات الإسعافية التي استقبلتها خلال مايو الماضي، بنسبة إجمالية بلغت 57.4% مقارنة بالشهر نفسه عام 2019، سجلت المناطق الجنوبية الـ4 «جازان، الباحة، نجران، عسير» إضافة إلى الجوف، الارتفاعات الأعلى في البلاغات الإسعافية بنسب متفاوتة. كشف إحصاءأنالـ13،ارتفاعاالإسعافيةالماضي،بالشهر نفسهالـ4 «جازان،عسير» إضافة إلى الجوف،الأعلىالإسعافية نسبة تغير أظهر الإحصاء أن إجمالي البلاغات خلال الشهر الماضي بلغ 118393 بزيادة 43217 بلاغا، بينمت العام الماضي بلغ 75176 بلاغاً، وتصدرت منطقة جازان باقي المناطق بتسجيلها النسبة الأعلى ارتفاعا للبلاغات الإسعافية بـ301% مقارنة بالفترة، وجاءت الباحة ثانياً بـ284.5%، وحلّت الجوف ثالثا بنسبة ارتفاع 282.8%، ثم نجران بنسبة ارتفاع بلغ 201.3%، وعسير بنسبة تغير عن العام الماضي بلغ 168.3%. عمل تطوعي حول الآلية التي عملت بها فِرق الهلال الأحمر في مواجهة الارتفاعات المسجلة، أكد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير محمد حسن الشهري لـ«دوت الخليج»، أن الإدارة وضعت خططا استباقية لتوفير الخدمات الإسعافية في كل المنطقة ومحافظاتها. وقال الشهري، اتخذت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير عدد من إجراءات وتدابير تتطلبها ظروف المرحلة الحالية، وذلك بتأجيل الإجازات لكل المسعفين والفرق الميدانية، وتفعيل العمل التطوعي للمسعفين لتشكيل فرق إسعافية خارج أوقات عملهم، لدعم المراكز الإسعافية التي يكثر عليها طلب الخدمة الإسعافية، إضافة إلى دعم غرفة العمليات والتحكم بالمنطقة بعدد من المتطوعين من داخل الهيئة، يعملون خارج وقت أعمالهم الأساسية إجمالي البلاغات الإسعافية 118393 مايو 2020 75176 مايو 2019 57.4 % نسبة الارتفاع المناطق الأعلى ارتفاعا جازان 6217 مايو 2020 1550 مايو 2019 301 % نسبة الارتفاع الباحة 3038 مايو 2020 790 مايو 2019 284.5 % نسبة الارتفاع الجوف 2339 مايو 2020 611 مايو 2019 282.8 % نسبة الارتفاع نجران 1820 مايو 2020 604 مايو 2019 201.3 % نسبة الارتفاع عسير 9117 مايو 2020 3397 مايو 2019 168.3 % نسبة الارتفاع الشرقية Advertisements 13107 مايو 2020 5788 مايو 2019 126.4 % نسبة الارتفاع القصيم 4944 مايو 2020 2188 مايو 2019 125.9 % نسبة الارتفاع حائل 2292 مايو 2020 1025 مايو 2019 123.6 % نسبة الارتفاع الحدود الشمالية 1109 مايو 2020 496 مايو 2019 123.5 % نسبة الارتفاع الرياض 25680 مايو 2020 12818 مايو 2019 100.3 % نسبة الارتفاع تبوك 2457 مايو 2020 1518 مايو 2019 61.8 % نسبة الارتفاع المدينة المنورة 8318 مايو 2020 7833 مايو 2019 6.1 % نسبة الارتفاع مكة المكرمة 37955 مايو 2020 36558 مايو 2019 3.8 % نسبة الارتفاع



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