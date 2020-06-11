253 جسرا للمشاة في جميع مناطق المملكة

كشف تقرير إحصائي حديث صادر عن وزارة الشؤون البلدية والقروية، تواضع عدد جسور المشاة في المدن السعودية ، حيث بلغ إجمالي عدد جسور المشاة في كافة مناطق المملكة 253 جسرا فقط بنهاية العام 2019. وبحسب بيانات إحصائية لوزارة الشؤون البلدية والقروية، حلت أمانة منطقة الرياض في صدارة القائمة بـ36 جسر مشاة، تلتها أمانة محافظة جدة بـ35 جسرا، في وقت سجلت أمانة محافظة حفر الباطن أقل عدد جسور مشاة بجسرين فقط، وأمانة منطقة حائل بـ3 جسور. توزيع جسور المشاة بحسب الأمانات - الرياض : 36 - جدة : 35 - الباحة : 26 - الطائف : 26 - المدينة المنورة : 21 - العاصمة المقدسة : 20 - القصيم : 16 - عسير : 15 Advertisements - الشرقية : 11 - تبوك : 9 - جازان : 7 - الجوف :7 - الأحساء :7 - الحدود الشمالية : 6 - نجران : 6 -حائل : 3 - حفر الباطن : 2 الإجمالي: 253 جسرا



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