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التعرف والإحالة في ورشة عمل

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نظّمت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، أمس، ورشة تدريبية عن بُعد حول التعرف والإحالة لضحايا الاتجار بالأشخاص المحتملين، بمشاركة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وتعرف المشاركون، خلال جلسات اليوم الأول، على نظام الإحالة الوطنية، والإطار القانوني الوطني، والإطار القانوني الدولي، فيما ستتناول جلسات اليوم نظام الإحالة الوطنية الجديد للمملكة العربية ، ومبادئ وممارسات التعرف والإحالة، وستشهد الجلسات مناقشة عامة عبر المنصة حول دراسات الحالة، ومناقشة حول «الممارسات الحالية، والصعوبات، والفرص» بالنسبة للتعرف والإحالة.


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