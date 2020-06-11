التعرف والإحالة في ورشة عمل

وتعرف المشاركون، خلال جلسات اليوم الأول، على نظام الإحالة الوطنية، والإطار القانوني الوطني، والإطار القانوني الدولي، فيما ستتناول جلسات اليوم نظام الإحالة الوطنية الجديد للمملكة العربية السعودية، ومبادئ وممارسات التعرف والإحالة، وستشهد الجلسات مناقشة عامة عبر المنصة حول دراسات الحالة، ومناقشة حول «الممارسات الحالية، والصعوبات، والفرص» بالنسبة للتعرف والإحالة.
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