الحياة الفطرية تحتفي بيوم المحيطات

احتفلت الهيئة السعودية للحياة الفطرية باليوم العالمي للمحيطات، تحت شعار «الابتكار من أجل محيط مستدام»، والذي يصادف الثامن من يونيو من كل عام. وأوضح رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية الدكتور محمد قربان، أن الاحتفال يسلط الضوء على الابتكارات في المجالات ذات العلاقة بالمحافظة على المحيطات والبحار، وما تحويه من تنوع أحيائي ونظم بيئية مهمة، مما يؤكد أهمية الدور الذي تلعبه المحيطات في حياتنا اليومية، إلى جانب إطلاق حراك عالمي يلفت الانتباه إلى أهمية المحيطات، باعتبارها مصدرا رئيسياً للغذاء، ومصدرا للجزء الأكبر من الأكسجين الذي نتنفسه.



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