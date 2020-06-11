السعودية اليوم / الصحة الفلسطينية تسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا



رام الله 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واس

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إنها سجلت إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزيرة الصحة مي الكيلة أن حصيلة الإصابات الحالية في فلسطين بلغت 665، منها 320 إصابة في محافظة القدس و273 إصابة في باقي المحافظات الشمالية، و72 إصابة في المحافظات الجنوبية.

// انتهى //

00:42ت م

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رام الله 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واسقالت وزارة الصحة الفلسطينية إنها سجلت إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في قرية عزون العتمة شرق قلقيلية.وأوضحت وزيرة الصحة مي الكيلة أن حصيلة الإصابات الحالية في فلسطين بلغت 665، منها 320 إصابة في محافظة القدس و273 إصابة في باقي المحافظات الشمالية، و72 إصابة في المحافظات الجنوبية.// انتهى //00:42ت م0250

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