السعودية اليوم / بلدية رفحاء تكثف أعمال صيانة المسطحات الخضراء للحدائق والمنتزهات العامة



رفحاء 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واس

كثفت بلدية محافظة رفحاء ممثلة بإدارة الخدمات قسم الزراعة أعمال صيانة المسطحات الخضراء للحدائق والمنتزهات العامة وإعادة تأهيلها، بالإضافة إلى تعشيب ونظافة الأحواض بالجزر الوسطية بالطرق والشوارع الرئيسة، و صيانة خطوط الري.

وركز قسم الزراعة على أعمال تكاثر وتفريد الزهور والأشجار بمشتل البلدية، والذي ينتج آلاف الشتلات من أنواع وأصناف مختلفة لتأمين احتياجات البلدية من المزروعات، لتحسين وتجميل الشوارع والحدائق والساحات العامة في المحافظة.

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23:55ت م

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