السعودية اليوم / "الشؤون الإسلامية" بالجوف تضيف 77 مسجداً إلى قائمة المصرح فيها بإقامة صلاة الجمعة.. ليصبح إجمالي عددها 175مسجداً



سكاكا 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واس

أضاف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف عدداً من المساجد التي ستقام فيها صلاة الجمعة مؤقتاً لتخفيف الزحام على الجوامع ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الوزارة للحد من تفشي

175 مسجدا إضافة إلى 169 جامع.

وأوضح مدير عام الفرع الشيخ عواد بن سبتي العنزي أنه تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي تطبقها حكومة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - ، وإنفاذاً لتوجيهات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قفد أضيفت عدد من المساجد لتقام فيها صلاة الجمعة مؤقتا لتخفيف أعداد المصلين على الجوامع حفاظا على صحتهم من انتقال العدوى فيما بينهم لا سمح الله وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة، مع الحرص على تطبيق الجوامع والمساجد التعليمات الصادرة من قبل الوزارة.

وبين الشيخ العنزي أن المساجد التي ستقام فيها صلاة الجمعة موزعة في مدينة سكاكا وعدد من محافظات المنطقة ومراكزها، حيث تم إضافة مؤخرا 77 مسجدا ليصبح العدد الكلي 175 مسجدا بالإضافة إلى الجوامع .

ودعا مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الله أن يحفظ وطننا الغالي من كل مكروه في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- ، وأن يعجل بزوال هذا الوباء عن البلاد والعباد .

// انتهى //

23:16ت م

0240



سكاكا 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واسأضاف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف عدداً من المساجد التي ستقام فيها صلاة الجمعة مؤقتاً لتخفيف الزحام على الجوامع ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الوزارة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد19 ، ليصبح العدد الكلي لها175 مسجدا إضافة إلى 169 جامع.وأوضح مدير عام الفرع الشيخ عواد بن سبتي العنزي أنه تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي تطبقها حكومة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - ، وإنفاذاً لتوجيهات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قفد أضيفت عدد من المساجد لتقام فيها صلاة الجمعة مؤقتا لتخفيف أعداد المصلين على الجوامع حفاظا على صحتهم من انتقال العدوى فيما بينهم لا سمح الله وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة، مع الحرص على تطبيق الجوامع والمساجد التعليمات الصادرة من قبل الوزارة.وبين الشيخ العنزي أن المساجد التي ستقام فيها صلاة الجمعة موزعة في مدينة سكاكا وعدد من محافظات المنطقة ومراكزها، حيث تم إضافة مؤخرا 77 مسجدا ليصبح العدد الكلي 175 مسجدا بالإضافة إلى الجوامع .ودعا مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الله أن يحفظ وطننا الغالي من كل مكروه في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- ، وأن يعجل بزوال هذا الوباء عن البلاد والعباد .// انتهى //23:16ت م0240

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "الشؤون الإسلامية" بالجوف تضيف 77 مسجداً إلى قائمة المصرح فيها بإقامة صلاة الجمعة.. ليصبح إجمالي عددها 175مسجداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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