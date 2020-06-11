السعودية اليوم / جامعة الأمير محمد بن فهد تدخل قائمة أفضل 1000 جامعة عالمية وفق تصنيف QS



الدمام 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واس

حققت جامعة الأمير محمد بن فهد إنجازاً أكاديمياً عالمياً جديداً، وذلك بدخولها لقائمة أفضل 1000 جامعة عالمية وفق تصنيف ( كيو اس QS) العالمي للجامعات للعام 2020-2021 والذي أعلن عنه اليوم، ويعتبر دخول الجامعة كجامعة أهلية في هذا التصنيف إلى جانب قائمه تضم أفضل جامعات العالم إنجازاً أكاديمياً نوعياً.

وجاءت الجامعة وفق الترتيب العالمي في المراكز من 751-800 من أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم، وعلى صعيد المملكة أحتلت الجامعة المرتبة السابعة من بين عشر جامعات سعودية دخلت في التصنيف العالمي.

وهنأ رئيس الجامعة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري منسوبي الجامعة على هذا الإنجاز الذي واصلت فيه الجامعة تفوقها وتميزها بوصولها لتحقيق إنجاز عالمي جديد ، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يأتي تتويجًا لجهود الجامعة في تحقيق أهدافها الإستراتيجية والتي ركزت على البحث العلمي والاعتمادات الأكاديمية والتصنيفات العالمية، مقدماً تهنئته وشكره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء الجامعة على دعمه ومتابعته لخطط الجامعة الإستراتيجية وحرصه على تحقيق أهدافها.

// انتهى //

23:11ت م

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