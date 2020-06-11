السعودية اليوم / مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ينظم مؤتمراً "عن بعد" يناقش أمراض العيون الوراثية



الرياض 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واس

نظم قسم الأبحاث بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون مؤتمر أمراض العيون الوراثية بمشاركة عدد من الخبراء والباحثين العالميين والمحليين المتخصصين في المجال.

وناقش المؤتمر الذي نفذ عن طريق تطبيق "زوم" أحدث ما توصل إليه العلم الحديث في مجال أمراض العيون الوراثية والاعتلالات الوراثية الأكثر شيوعا في العالم، كما هدف المؤتمر لتسليط الضوء على الأمراض الوراثية المنتشرة في المملكة كالعشى الليلي، واعتلالات القرنية الوراثية، وانزلاقات العدسة الوراثية وأبرز التقنيات العلاجية الحديثة لمعالجتها, وتناول التطور في علم الجينات والتحاليل الوراثية وأحدث الوسائل والتقنيات العلمية لتشخيص الاعتلالات الوراثية.

وشارك في المؤتمر 10 أطباء محليين وباحثين عالميين في مجال الطب الوراثي وأمراض العيون الوراثية من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وسنغافورة, إضافة إلى أكثر من 500 من الباحثين والمهتمين بأمراض العيون الوراثية.

ويعد المؤتمر المعتمد من الهيئة

الجدير بالذكر أن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون يعد أول مركز طبي خارج أمريكا الشمالية وأوروبا يقوم بإجراء عملية لشبكية العين باستخدام العلاج بالجينات ويأتي تنظيمه لهذا المؤتمر المتخصص في هذا المجال باعتباره المرجع الرئيسي لمعظم المصابين باعتلالات العيون الوراثية في المملكة وأحد المرجعيات البحثية في هذا المجال.

كما يعد مركز الأبحاث بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون (KKESH) أحد المراكز البحثية العالمية المتميزة حيث أسس في عام 1983, ويجري القسم أبحاثًا داخلية ويساعد الباحثين في إجراء الأبحاث السريرية والانتقالية وأبحاث الأمراض الوبائية و أبحاث العلوم الأساسية وتُشرف لجنة أخلاقيات البحوث الإنسانية / مجلس المراجعة المؤسسية (HEC / IRB) على هذه الأبحاث, وتعتبر هذه اللجنة أول لجنة سُجلت في اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية (NCBE) في 20 مارس 2005.

وأسهم مركز الأبحاث في نشر 1880 بحثًا في المجلات العلمية الرئيسة المحكمة و المعترف بها دوليًا, وأثرت العديد من هذه المنشورات في ممارسة طب العيون في جميع أنحاء العالم.

وشارك أعضاء مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في أكثر من 1813 عرضاً تقديمياً شفوياً وكتابياً في المؤتمرات الدولية والوطنية و أجرى المستشفى أول دراسة لأمراض العيون الوبائية حول الأسباب المؤدية إلى فقدان البصر التي نشرت في عام 1986 ثم تلته عدة استبيانات كان آخرها ما تم نشره في عام 2019 كما قام بإجراء أول تجربة في استخدام العلاج بالجينات في العين في المملكة العربية السعودية، وأول برنامج زراعة شبكية تعويضية و أول من أنشأ برنامج الطب الاتصالي لرعاية مرضى العيون (اعتلال الشبكية الخداجي عام 2019) وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة.

وتشمل مبادرات الأبحاث الحديثة استخدام علاج الخلايا الجذعية السطحية في العين, وبرنامج للوقاية من أمراض العيون الوراثية.

// انتهى //

23:08ت م

0238



الرياض 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واسنظم قسم الأبحاث بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون مؤتمر أمراض العيون الوراثية بمشاركة عدد من الخبراء والباحثين العالميين والمحليين المتخصصين في المجال.وناقش المؤتمر الذي نفذ عن طريق تطبيق "زوم" أحدث ما توصل إليه العلم الحديث في مجال أمراض العيون الوراثية والاعتلالات الوراثية الأكثر شيوعا في العالم، كما هدف المؤتمر لتسليط الضوء على الأمراض الوراثية المنتشرة في المملكة كالعشى الليلي، واعتلالات القرنية الوراثية، وانزلاقات العدسة الوراثية وأبرز التقنيات العلاجية الحديثة لمعالجتها, وتناول التطور في علم الجينات والتحاليل الوراثية وأحدث الوسائل والتقنيات العلمية لتشخيص الاعتلالات الوراثية.وشارك في المؤتمر 10 أطباء محليين وباحثين عالميين في مجال الطب الوراثي وأمراض العيون الوراثية من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وسنغافورة, إضافة إلى أكثر من 500 من الباحثين والمهتمين بأمراض العيون الوراثية.ويعد المؤتمر المعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية فرصة للتعاون والنقاش العلمي بين أطباء العيون وعلماء الوراثة ويمثل تنظيمه أحد الإستراتيجيات التي يتبناها مركز الأبحاث في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون لنقل التجارب والخبرات الدولية للمملكة وبناء الشراكات الإستراتيجية مع مراكز الأبحاث والمراكز الطبية المتخصصة في مجالات طب العيون المختلفة بشكل عام و أبحاث العلاجات الجينية بشكل خاص.الجدير بالذكر أن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون يعد أول مركز طبي خارج أمريكا الشمالية وأوروبا يقوم بإجراء عملية لشبكية العين باستخدام العلاج بالجينات ويأتي تنظيمه لهذا المؤتمر المتخصص في هذا المجال باعتباره المرجع الرئيسي لمعظم المصابين باعتلالات العيون الوراثية في المملكة وأحد المرجعيات البحثية في هذا المجال.كما يعد مركز الأبحاث بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون (KKESH) أحد المراكز البحثية العالمية المتميزة حيث أسس في عام 1983, ويجري القسم أبحاثًا داخلية ويساعد الباحثين في إجراء الأبحاث السريرية والانتقالية وأبحاث الأمراض الوبائية و أبحاث العلوم الأساسية وتُشرف لجنة أخلاقيات البحوث الإنسانية / مجلس المراجعة المؤسسية (HEC / IRB) على هذه الأبحاث, وتعتبر هذه اللجنة أول لجنة سُجلت في اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية (NCBE) في 20 مارس 2005.وأسهم مركز الأبحاث في نشر 1880 بحثًا في المجلات العلمية الرئيسة المحكمة و المعترف بها دوليًا, وأثرت العديد من هذه المنشورات في ممارسة طب العيون في جميع أنحاء العالم.وشارك أعضاء مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في أكثر من 1813 عرضاً تقديمياً شفوياً وكتابياً في المؤتمرات الدولية والوطنية و أجرى المستشفى أول دراسة لأمراض العيون الوبائية حول الأسباب المؤدية إلى فقدان البصر التي نشرت في عام 1986 ثم تلته عدة استبيانات كان آخرها ما تم نشره في عام 2019 كما قام بإجراء أول تجربة في استخدام العلاج بالجينات في العين في المملكة العربية السعودية، وأول برنامج زراعة شبكية تعويضية و أول من أنشأ برنامج الطب الاتصالي لرعاية مرضى العيون (اعتلال الشبكية الخداجي عام 2019) وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة.وتشمل مبادرات الأبحاث الحديثة استخدام علاج الخلايا الجذعية السطحية في العين, وبرنامج للوقاية من أمراض العيون الوراثية.// انتهى //23:08ت م0238

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.