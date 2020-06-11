السعودية اليوم / "السنغال" تسجل 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



داكار 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واس

أعلنت السنغال عن تسجيل 124 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد بيان لوزارة الصحة السنغالية اليوم، أنها سجلت 76 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا، ليرتفع عدد المتعافين من

وأبلغ البيان عن وفاة مصابين بهذا الوباء اليوم، ليصل عدد الوفيات بسبب فيروس (كوفيد 19) إلى 54 حالة وفاة.

// انتهى //

23:06ت م

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داكار 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واسأعلنت السنغال عن تسجيل 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد 19)، ليرتفع عدد إجمالي المصابين بهذا الفيروس إلى 4640 إصابة مؤكدة.وأفاد بيان لوزارة الصحة السنغالية اليوم، أنها سجلت 76 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا، ليرتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد إلى 2885 شخصًا.وأبلغ البيان عن وفاة مصابين بهذا الوباء اليوم، ليصل عدد الوفيات بسبب فيروس (كوفيد 19) إلى 54 حالة وفاة.// انتهى //23:06ت م0235

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