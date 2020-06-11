

فريتاون 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واس

سجلت دولة سيراليون 23 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة في سيراليون أن عدد المتعافين من الفيروس، قد ارتفع إلى 621 حالة، مشيراً إلى عدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة ، ليستقر عدد الوفيات عند 50 شخصًا.

// انتهى //

22:32ت م

0228



فريتاون 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واسسجلت دولة سيراليون 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1025 إصابة .وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة في سيراليون أن عدد المتعافين من الفيروس، قد ارتفع إلى 621 حالة، مشيراً إلى عدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة ، ليستقر عدد الوفيات عند 50 شخصًا.// انتهى //22:32ت م0228

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سيراليون تسجل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.